都住中心向台北市借將，代理董事長花敬群今天證實，台北市都發局長黃景茂目前在辦理退休，原則上將在農曆年後請辭，轉往都住都中心擔任執行長，花敬群並稱，黃景茂是難得的人才。

北市明倫社宅租金爭議未解，市議員批評黃景茂留遭下爛攤子不管。對於「借將」過程，花敬群說，這是最近幾天才確定的事，他也有透過管道跟台北市長柯文哲溝通，柯文哲對外也說樂觀其成。

花敬群說，延攬黃景茂是一件好事，可以深化中央地方合作，因為都住中心需要一個有中央地方高度歷鍊過的人才來協助住都中心，所以才與黃景茂洽談，黃景茂有提及要尊重柯文哲的意見，後續兩邊都有一些溝通，最後柯文哲尊重黃景茂的決定。

花敬群也表示，在透過管道與柯文哲溝通時，他有表達要向柯文哲借將，希望得到柯的支持，也表達是真的願意彼此合作，促成大家在政策推動上的期待。

至於原任住都中心執行長張溫德，花敬群說，張上周已回到內政部擔任參事，未來將協助住都中心與營建署間的合作事項。

(中時 )