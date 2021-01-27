《天使之戀Online》最新資料片於1月27日上線，米迦勒學園長號召小天使集結於伊甸園大陸，做好準備前往四季分明的精靈國，繼續探查千年前的歷史！

聽說在伊甸園大陸的某個角落，有個通往神秘精靈國度的小小入口，其精靈國度住著人間從未聽過的『四季精靈』，這些精靈掌管伊甸園大陸的四季，他們會在季節更迭之際，將晨露、熱浪、葉紅和霜雪降於伊甸園大陸，讓大自然產生美好的輪轉。

但是，自從四季精靈的現世後，開始有各種謠言，其一，傳聞不懷好意的居民惡意地誘捕他們，並且傷害他們，導致部分四季精靈負傷...但是，又有傳聞說四季精靈擅自利用魔力傷害人類，導致人類苦不堪言...究竟真相為何，而這些傳聞是否意味著伊甸園大陸面臨著潛藏的危機呢？

本次最新資料片「仙旅奇緣」，帶來全新地圖、副本以及怪物。(圖/宇峻奧汀提供)

此外，本次最新資料片「仙旅奇緣」，不僅帶來全新地圖、副本以及怪物，為了提升小天使的強度，以便迎接未來伊甸園大陸出現的未知挑戰，同時將「巔峰能力」再做進一步提升！

「巔峰能力」是當小天使藉由天使老師的協助後，個人的潛能將會更上一層樓，因而得以額外學習其它技能！讓小天使可以施展更多元、更豐富的招式或法術。

「巔峰能力」是當小天使藉由天使老師的協助後，個人的潛能將會更上一層樓，因而得以額外學習其它技能！(圖/宇峻奧汀提供)

除此之外，伊甸園大陸為了迎接全新的一年，自2月3日起至2月24日止，米迦勒學園長特地於遊戲內派『小懶牛』到天使學園舉辦『新年仙果蔬食宴』活動，只要將『仙果蟠桃』交給『小懶牛』就可以進行抽獎！除了有機會獲得稀世珍寶，還可能抽到『小懶牛』偷吃留下的『蟠桃種子』，可兌換各式精美好禮！祝福各位玩家抽大獎過好節。

(科技)