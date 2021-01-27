53歲藝人邵昕曾以電影《皇金稻田》入圍金馬影帝，後來做過汽車買賣和房地產，現以水餃店為主業。最近吳宗憲和KID與節目《綜藝玩很大》團隊突襲邵昕的家，找出值錢的物品義賣做愛心，想不到一併搜刮冰箱內的食物，邵昕強裝鎮定的表情全被拍下，逗樂不少網友。

吳宗憲和KID一踏進屋內，邵昕就趕緊下自家出品的水餃招呼，並解說水餃的正確煮法，不過吳宗憲和KID滿腦子只想吃，打開冰箱東挖西挖看有沒有辣椒醬油，雖然沒找到辣味，但在底層發現一顆哈密瓜，邵昕來不及反應，就被切開端上桌。

吳宗憲和KID未等水餃煮熟，先開吃哈密瓜，邵昕在一旁邊滑手機、邊瞄剩下的一片哈密瓜，露出想吃又不好意思開口的神情，嘆了一口氣感覺相當無奈；水餃上桌後，邵昕終於拿起筷子品嚐，吳宗憲趁他不注意嗑掉最後一片哈密瓜，邵昕回神後驚呼：「還有一個呢？」藏不住失落的表情超真實。

吃飽喝足的吳宗憲打趣的說：「我們今天反而比較像吃播」惹得嘴裡還有水餃的KID張口大笑，邵昕則面無表情的說：「你們來很高興啊。」直到玩遊戲贏過KID、抽到一萬塊大紅包，邵昕才露出燦爛笑容，留下三人合影，「下次再來玩！」

節目播出後，許多網友都被這集逗樂了，紛紛留言：「一到邵昕家瞬間綜藝"吃"很大了」、「邵昕在家跟錄節目的感覺簡直是判若兩人」、「去邵昕哥家太好笑了」、「有邵昕哥就是效果保證，光是坐在那邊就一整個很有戲」。

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(中時新聞網)