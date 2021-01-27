全成基金會於舉辦「第15屆寒冬送暖歲末圍爐-送年菜活動」，獲很多單位響應幫忙。（盧金足攝）

全成基金會董事長聶玉美、台中郵局企畫行銷科業務襄理黃建銘今日忙著搬運年菜送到長者家中。（盧金足攝）

全成基金會連結台中郵局及熱心社工，分送250份年菜送到獨居老人家中。（盧金足攝）

年節將至，因疫情關係，每年都以圍爐餐會及致贈年節伴手禮為獨居老人及弱勢家庭傳遞年節溫馨感受的全成基金會，今年特地連結台中郵局及熱心社工，分送250份年菜送到府，27日上午81歲于姓阿嬤看到郵差來按門鈴，以為來送信，結果是送來「澎派」年菜，開心的說，「郵差送信、送包裹，嘛ㄟ會送年菜」，愛的宅急便，讓長輩在寒冷冬天有暖暖的祝福。

每年年底的圍爐宴，是很多長輩期待出門用餐，與老朋友相聚的活動，今年因應防疫為避免群聚，老人家在社區共同圍爐喊停，如何讓長者吃到愛心年菜，全成基金會決定改為送年菜方式，獲得台中郵局與志工響應。

「第15屆寒冬送暖歲末圍爐-送年菜活動」，包括台中郵局、佛光山惠中寺、玉闕朝天宮、金磚極品牛排、歐克佬精品咖啡、台中市萬和宮、陳媽媽四季涼補、百越生物科技等工商企業團體及個人，攜手為寒冬增添暖意與溫情。

全成基金會董事長聶玉美說，每年農曆春節前，老人家都會詢問何時辦圍爐？社工們也會忙著邀請老人家到社區圍爐聚餐話家常，但今年原本趨緩的疫情又再度緊繃，配合中央防疫指揮中心的資訊公告，改以送年菜方式將社區善心者的祝福送到老人家中。

「阿嬤，郵差來您家按門鈴喔」，于姓阿嬤高興的開門，見到熟悉的社工與郵差一起出現在家門口，開心的說，「郵差送信、送包裹，嘛ㄟ會送飯菜」。

于阿嬤說，全成基金會每年會幫老人家過年節，沒想到今年因為疫情影響改送年菜，覺得很感謝，看到是郵差來送年菜「揪感心」。

台中郵局企畫行銷科業務襄理黃建銘說，郵局平常就有藉由投遞信件時，多多關心獨居老人，今年獲悉全成基金會送愛心年菜的善行，義不容辭的幫忙，看到阿公、阿嬤接到年菜的溫馨笑容，每趟送年菜的路程都充滿正能量。

聶玉美指出，每年都會參加圍爐餐會的黃媽媽，知道今年不辦聚餐，失望的跟社工說，照顧女兒十幾年，女兒非常喜歡去社區和大家一起相聚的感覺，雖然女兒長期裝氣切管沒辦法和大家吃吃喝喝，能和大家聚在一起，她的心裡就很喜悅。

社工特地安排「郵差按門鈴-年菜送到家」服務，持續讓黃媽媽一家感受到年節的溫馨與祝福，全成基金會董事長聶玉美忙著搬運年菜， 陪同郵差前往獨居老人和弱勢者的家按門鈴，年菜在春節前分送到長輩家中，讓長者不必出門忙著採買年貨，安心期待歡樂牛年的到來。

(中時 )