農曆春節即將到來，民眾也會到宮廟走春祈福，但今年受新冠肺炎疫情影響，許多宮廟躦轎腳、發福袋等活動配合防疫取消或延後。新北市民政局表示，想祈福的民眾，可改採線上點燈，並把握下週五農曆12月24日送神日備妥供品請灶神說好話，為全家添福運、過好年。

民政局長柯慶忠表示，雖然年假有7天，但習俗上春節期間到正月十五日元宵節後才算過完年，且正月日日是好日子，民眾可以提前或延後至宮廟祈福，並做好相關防疫措施，也可以在家拜拜，或透過線上點燈方式，祈願一整年平安順遂。

宗教禮俗科長賴小萍指出，習俗上春節期間民眾也會至廟裡點燈祈好運，但疫情升溫，民眾可改以線上點燈，包括靈鷲山佛教教團、五股賀聖宮、樹林法界禪寺、新店真武山受玄宮、蘆洲保佑宮、保和宮、烏來九玄聖宮等宮廟都提供線上點燈服務。

民政局表示，宮廟大型活動也因應疫情或取消，或改變方式或延後辦理，請民眾留意各宮廟公告，如板橋慈惠宮民藝大街躦轎腳、板橋接雲寺元宵晚會、新莊武聖廟關聖帝君聖誕遶境、林口竹林山觀音寺元宵燈會及春節雜技團表演、樹林鎮南宮新春嘉年華燈會、蘆洲保和宮登龕大典遶境等皆取消。

中和廣濟宮與福和宮春聯發送、初五迎財神、南山福德宮發財金發放、石碇五路財神廟正月初五發財金發放、板橋慈惠宮及板橋妙雲宮發財金發送等都取消辦理；另法鼓山除夕撞鐘改採線上直播、樹林濟安宮春節前水陸法會縮小規模、三峽廣行宮燈會延期辦理等。

(中時 )