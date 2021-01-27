台北市議員潘懷宗、新北市議員曾煥嘉今（27）日都爆出涉詐領助理費，目前兩人遭聲押。回顧過去，包括前台北市議員童仲彥、台北市議員林穎孟、新北市議員黃永昌等人，也都曾傳出涉詐領助理費，其中新北市議員黃永昌不法所得超過2千萬元，遭依貪污罪起訴。

潘懷宗涉嫌利用人頭詐領助理費，過去12年來，透過服務處主任陳玉臺的鐘錶店員工請領助理費，將每月薪資挪作私用，不法所得至少300萬元。士林地檢署昨約談潘懷宗、陳玉臺及3名人頭，訊後依貪汙罪當庭逮捕潘、陳2人，並向法院聲請羈押。

潘懷宗涉嫌利用人頭詐領助理費，不法所得至少300萬元。（資料照／邱子軒攝）

曾煥嘉涉詐領金額超過百萬元，新北地檢署昨指揮廉政署兵分八路前往曾位於板橋的住處、辦公室、議員服務處等地搜索，訊後認定罪嫌重大，向法院聲押禁見。

新北市議員黃永昌從2006年擔任民代間，與妻子張淑玲和陳姓助理以親友人頭，向議會詐領2028萬多元助理費。去年11月，新北地檢署依違法貪污治罪條例、公務員登載不實罪、洗錢防制法罪嫌起訴3人。

童仲彥擔任台北市議員時，被控利用人頭詐取補助費12萬餘元，還幫助理妻子不實投保勞保，一審依利用職務上機會詐取財物罪判囚7年半。上訴後，二審認為他有自聘助理做選民服務，且僅詐領5萬餘元，減刑後改判3年10月、褫奪公權2年，可上訴。

台北市議林穎孟遭爆挪用「助理勞健保費用」，並被助理指控慣老闆、假面甜心。（圖／摘自林穎孟臉書）

至於長相甜美、形象清新的37歲台北市議員林穎孟，去年也被爆私自挪用議會提供的「助理勞健保費用」，2到5月共20萬元，更被助理控訴是慣老闆、假面甜心。對於指控林穎孟強調，絕無詐領助理費，勞資爭議則仍在協商階段。

此外，桃園市議員邱佳亮去年底也傳出詐領市議會助理費、出國考察費和出席費共822餘萬元，被依貪污罪判刑12年半定讞。11月18日在調查局幹員陪同下，前往桃檢報到，發往桃園監獄執行。邱佳亮表示，已請律師研擬提非常上訴。

(中時新聞網)