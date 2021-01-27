國民黨主席江啟臣今天在中常會宣布雙公投連署都各逾31萬份，超逾第二階段連署的28萬法定門檻，國民黨將繼續衝刺連署，並以農曆年前取得50萬份連署書作為目標。

國民黨今天在志工查核連署書有無錯誤的常會廳，堆置各縣市的連署書紙箱，並設計連署衝破30萬的背板。江啟臣致詞說，每一箱連署書，都是人民對民進黨政府進口萊豬政策的強烈反彈，對於公投修法的沈重否定，也是對於國民黨的期許跟督促。

他說，他藉此機會宣布，目前已經取得的反萊豬食安公投及公投綁大選公投連署書數量，都已超越公投二階段連署法定門檻28萬，其中公投綁大選的連署書經超過31萬9千份，食安公投的連署書更是超過32萬份以上。這些都是目前從各地方縣市黨部收到整理、回報，還有很多都在路上陸續收集連署當中。

江啟臣說，為了避免重複、錯誤連署以及執政黨可能的惡意操作，國民黨將繼續衝刺連署工作，並且以農曆年前取得50萬份連署書作為目標。讓大家可以安心過好年，確保今年8月28日，可以驕傲地行使公民權，終結瘦肉精豬肉亂象，終結鐵籠公投的禁錮。

江啟臣說，他感謝所有參與公投連署的黨中央、地方黨部所有的黨公職人員、志工夥伴，還有黨籍的從政同志，包括每一位中常對於連署工作的盡心盡力。

(中時 )