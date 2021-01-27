衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，醫護人員面臨的風險也受到關注。近日有民眾到台中某醫院，發現門口的量測體溫站，竟是一名懷孕的護理師值勤，讓他痛罵「有沒有良心？」貼文也引發網友熱議，留言中一名自稱是該醫院的員工指出，體溫站都是輪流的，大家把防疫做好才是重點。

粉絲專業《靠北護理師》昨（26）日有一名網友匿名發文，指台中某醫院竟叫懷孕的護理師在門口的幫入院民眾量體溫，痛批「這是哪個單位啊？怎麼會叫孕婦站體溫站？有沒有良心？」照片中只見該名護理師一身粉色護士服，獨自坐在桌前，監測出入民眾的體溫。

貼文曝光後，網友一面倒撻伐原PO是正義魔人，並認為照原PO的邏輯，疫情時期不就所有孕婦都不能工作？也有不少眼尖網友發現，該名護理師前方其實是用遠紅外線測量體溫，並非近距離面對面拿額溫槍，已算是院內涼缺了，並指原PO丟張照片就隨意帶風向，實在很不妥。

另外，也有不少網友質問原PO，孕婦應該去醫院哪個單位最恰當？要到重症病房嗎？只是監測體溫而已，也不是篩檢站，這與院內其他工作相比，真的相對輕鬆。

留言中也有一名自稱是該院的醫護人員留言，表示體溫站都是輪流值勤，且還有椅子坐，大家應該把防疫做好才是重點。

(中時新聞網)