教育部日前舉行跨部會小組會議，已取得共識，尚未返台境外生可申請入境，但大專校院紛紛反映，至今未收到教育部公文通知，相關作業被卡在指揮中心，衛福部長陳時中今(27)日在指揮中心記者會回應，將隨著疫情的變化來做決策，2月之後再觀察會比較清晰。

據教育部統計，在109學年度第2學期，預計入境的新生人數約為4489人，其中一般大學76校、2404人，技專院校41校、2085人。

對此教育部1月初召開跨部會會議，由教育部次長劉孟奇宣布，境外生都將以專案方式入境，教育部安排境外生入境會以防疫為優先考量，而不是開學日期，且會按疫情狀況滾動式調整入境規則。如今鎖國政策持續，有大學主管表示，目前尚未收到相關公文，擔心境外生恐沒有專案入境管道。

由於去年陸生回台屢遭阻攔，問題出在兩岸政治因素，本次境外生開放又是沒有下文，各方擔心相同狀況恐重演，校方與境外生都想知道開放回台時間。

陳時中今日回應，「決策不會卡在本中心，本中心向來都是有問必達」，但開放境外生回台相關作業，還是得根據外在條件、相關時序、整體疫情變化來評估，目前沒辦法把決策做得太早，也就是無法預測疫情變化，尤其這段時間疫情緊張，境外生相關決策，得在2月多以後再觀察較為清晰。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥強調，境外生開放回台，教育部已在1月14日報給指揮中心，指揮中心只是依據正常行政流程作業，並考量到檢疫量能，防疫空間是否能支應；相關作業流程都在進行當中。

(旺報 )