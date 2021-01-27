宇峻奧汀自製線上遊戲《三國群英傳 2.5 online》於今日（27）進行「君姬天下」改版，玩家可與全新「君姬武魂」－「曹孟德」、「孫文臺」、「劉玄德」、「董仲穎」一同體驗女君王的天下。除此之外，本次改版也新增了「神州大地」及「玄炎山」場景，供玩家們盡情享受遊戲樂趣。

「君姬武魂」君王性轉，女權至上

在「君姬天下」改版中玩家有機會化身女版君王「曹孟德」、「孫文臺」、「劉玄德」、「董仲穎」，體驗魅惑天下的臨場感。別被傳統觀念、刻版印象所綁架，時代變遷，女君當道！

《三國群英傳 2.5 online》全新改版「君姬天下」嫵媚登場。(圖/遊戲公司提供)

絕景「神州大地」與打寶勝地「玄炎山」精彩呈現

「神州大地」為中原之上，秋冬楓樹、落葉繽紛，充滿秋天氣息，三個城池、一個軍營，各有各的樣貌！

《三國群英傳 2.5 online》全新改版「君姬天下」嫵媚登場。(圖/遊戲公司提供)

「玄炎山」滄浪海島，祖瀛玄炎。長元流流下原有光字。鳳麟聚窟，各為洲名，並在滄流大海玄津之中。

《三國群英傳 2.5 online》全新改版「君姬天下」嫵媚登場。(圖/遊戲公司提供)

新技能、專長、套裝等多項系統，強勢推出，讓您國戰殺敵所向披靡

此次「君姬天下」改版為所有職業都追加了全新的強力技能！此外還有全新的巔峰專長、閻魔套裝、銘文收集冊、附加能力兵器譜等多項系統，且此次更新更翻新了所有舊地圖設定，讓玩家們來體驗全新的《三國群英傳 2.5 online》！眾多精彩遊戲內容及改版系列活動，都在不容錯過的《三國群英傳 2.5 online》－「君姬天下」改版！

《三國群英傳 2.5 online》全新改版「君姬天下」嫵媚登場。(圖/遊戲公司提供)

更多改版活動訊息，請鎖定官方網站唷！

《三國群英傳 2.5 online》，全新「君姬天下」資料片改版，重溫十年經典，體驗永恆光輝，找回最初的國戰激情！！

(科技)