60歲患有憂鬱症病史的楊姓男子與高齡83歲的母親同住高雄新興區，雙方卻在去年4月發生爭執，楊男一氣之下，跨坐在楊母身上，並持拐杖重壓楊母頸部，導致她呼吸窘迫、缺氧致死，高雄地院27日依殺害直系血親尊親屬罪判楊男10年徒刑，褫奪公權6年，服完刑再到相當處所監禁2年，可上訴。

據了解，楊男患有憂鬱症，有服用安眠藥的習慣，去年4月4日晚間服藥後，因為「是否服用安眠藥過量」及「是否該去醫院洗腸」一事與楊母發生口角，便跨坐在楊母身上限制她行動，更拿起放在一旁的柺杖勒住楊母脖子，導致母親窒息，隨後楊男打電話報警自首，警方趕抵現場時，發現楊母已無生命跡象。

救護人員緊急將楊母送往高雄大同醫院進行急救，雖然經過心肺復甦術及氣管插管後楊母復心跳及脈搏，但10天後仍然不治。

檢警訊問時，楊男坦承與楊母因服藥問題雙方發生爭執，便持柺杖勒住楊母脖子，直到楊母窒息的事實，但楊男否認有殺人犯意，辯稱發生爭執當下，自己因為吃藥後，一時控制不了自己的情緒，也不知道自己的狀況，所以才會拿拐杖勒死楊母。

(中時 )