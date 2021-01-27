國際晶片短缺，美、日、德等國家親赴台灣購買晶片的意願高，近期也有人提出晶片換疫苗的構想。對此，中央流行疫情指揮中心表示，如果可以用強項當作籌碼，當然是樂觀其成。至於經濟泡泡是否可以推動，指揮中心則說，普遍、例行性的目前沒有，但有特別需要還是可以專案申請。

有媒體提問，近期國際晶片短缺，美、日、德等國家親赴搶購的意願高，是否有可能縮短檢疫時間推動經濟泡泡，或是用晶片換疫苗？陳時中表示，疫苗這邊有國際疫苗分配的問題，不過如果是商業行為，可以用強項當作籌碼，當然是樂觀其成。

至於1月起，我方因出現首名英國變種病毒感染者而緊縮邊境，暫停各種泡泡。有媒體詢問，是否有機會讓國發會盤點的5+2產業，或是6大核心戰略產業申請泡泡，縮短檢疫時間，方便洽談？

對此，陳時中表示，我們是暫時停止泡泡，但若有特別需要，還可以專案申請經濟泡泡來做，不過這段時間都沒有，可以看看防疫措施做的如何，但普遍、例行性的經濟泡泡就沒有了。

(中時 )