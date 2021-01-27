立法院臨時會正在審查今年度總預算，國民黨立委相繼提案，遭民進黨立委攻擊在扯後腿。對此，國民黨主席江啟臣下午在中常會，致詞時回擊民進黨以「老套」方式攻擊在野黨的監督，對於在野黨提出刪減、凍結預算提案，擴大解釋成為對國家政策的否定，不但是惡意抹黑，更是閹割國會職權。

立法院朝野黨團近日協商110年度中央政府總預算案，國民黨團提出2855案為人民看緊荷包，卻遭民進黨團批評案海品質堪慮，在扯台灣後腿，經過這幾天的協商，預計在29日將今年度預算案送到院會表決。

國民黨主席江啟臣下午在中常會上表示，接下來2天，更是立法院審查年度預算的最後關鍵。然而，很遺憾看到民進黨上下，繼續以「老套」的方式攻擊在野黨的提案，弱化在野監督政府的力道。

江啟臣指出，預算提案的審議，重點在於確保行政單位可以有效執行預算，將人民的血汗錢用在刀口上，監督國家財政，確保財政紀律是國會的責任；民進黨刻意將刪減、凍結預算的提案，擴大解釋為對國家政策的否定，不但是惡意抹黑，更是對於國會職權的閹割。

江啟臣再次呼籲民進黨，應該尊重國會預算審查，更應該尊重個別委員會的審查結果，確保國會有足夠的監督力道，不但要看緊人民的荷包，更要確保預算通過後，國會仍有一定的制衡與監督權限，讓預算穩健執行，政策確實落實。

(中時 )