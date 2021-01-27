外交部長吳釗燮上周以總統特使身分到帛琉參加正副總統及國會議員的就職典禮，並和我國旅遊業者到帛琉的觀光勝地洛克群島（Rock Islands）體驗當地的觀光資源。外交部發言人歐江安表示，政府將在維護我國國民及友邦民眾的健康福祉，以及確保兩國防疫無虞的前提下，持續進行評估並朝推動促成無菌廊道的方向努力。

吳釗燮接受帛琉媒體「島嶼時報」（Island Times）專訪表示，目前台灣是疫情中安全的國家，帛琉零確診，若能建立無菌廊道或旅行泡泡，相信會有很多人到帛琉遊玩。

歐江安說，帛琉共和國新任總統惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)大力倡議與台灣建立台帛無菌廊道(Sterile Corridor)，以期恢復及強化兩國人民、醫療、教育與商務的交流合作，並振興當地受疫情影響的觀光產業。

歐江安指出，基於對台帛邦誼的重視，我國已經由相關部會及防疫指揮中心進行多次會商研議，並派遣防疫專家前往帛琉實地瞭解當地疫情狀態及防疫能量，積極評估推動本案的可行性。另外，外交部也已請交通部觀光局邀集我國旅遊業者組成踩線團，考察帛琉重要景點及規劃旅遊動線，並與當地觀光旅遊主管機關交換意見，雙方相關單位均持正面的支持意見。

歐江安強調，政府將在維護我國國民及友邦民眾的健康福祉，以及確保兩國防疫無虞的前提下，持續進行評估並朝推動促成本案的方向努力。

(中時 )