防疫「小確幸」商機發酵，超商福袋大熱賣！OK超商27日宣布，1月13日在全台840間門市開賣的「好運犇發福袋」，首批限量10萬個當周就銷售一空，部分門市更是開賣當天就完銷，在許多顧客敲碗加碼下，公司決定再追加2萬個福袋，規格、售價都跟首波福袋一樣，預計趕在農曆年前在門市上架販售！

OK超商表示，OKmart「好運犇發福袋」單個售價100元，內含飲料、餅乾、糖果等商品，商品價值就超過300元，每袋還有雙重獨家好禮加碼送，另含刮刮卡一張，今年祭出的最大獎是市值15萬元的亞帝芬奇「星之軌跡0.5克拉方形鑽項鍊」。

另外，還有機會抽到蝦皮購物1萬元購物金、THOMSON第三代掃地機器人、Apple AirPods Pro、Nintendo Switch Lite、OKmart禮券3000元、OKmart禮券1,000元等百項好禮，OK超商強調袋袋有獎，活動總價值超過300萬元。

(工商 )