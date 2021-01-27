最新公布的產業數據顯示美國原油庫存意外下滑，以及全球第二大石油消費國中國的單日新增確診數創下數周來新低，為原油需求復甦前景帶來提振，周三原油價格上漲。

目前美國期油價格上漲0.7%，報每桶52.98美元。布蘭特期油漲0.7%，報每桶56.3美元。

稍早前美國石油協會（API）公布，全球最大石油消費國美國上周（截至1月22日）原油庫存減少530萬桶，跌至約4.818億桶，市場預期為增加43萬桶。

美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存在上周減少350萬桶。

上周美國汽油庫存增加310萬桶，超出市場預期的增加180萬桶。括柴油與取暖油在內的餾分油庫存上周增加140萬桶，市場預期為減少36.1萬桶。

上周美國煉廠產量減少7.6萬桶/日，美國原油進口量下滑47萬桶/日。

荷蘭國際集團（ING）出具報告指出，原油庫存意外下滑為市場帶來一些支撐，但在成品油方面，庫存數據就不那麼有利。

Axi Global Markets策略師Stephen Innes表示，近期的需求前景存在高度不確定性，石油交易商很難果斷放手追高。

不過，中國的新冠肺炎確診數似乎正在減少，投資人對農曆新年期間，這個全球最大石油進口國的出遊情況將大幅減少的擔憂有所緩解，進而為油價帶來支撐。

中國周三公布單日新增確診75例，創下1月11日以來新低。為了防止疫情進一步擴大，中國政府已一再呼籲民眾原地過年、盡量避免出行。

(時報資訊)