高通今(27)日舉辦「高通技術展演─重新定義連網汽車」線上活動中，宣佈推出下一代數位座艙解決方案，第四代高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台，在複雜性、成本考量和對中央運算整合需求的驅動下，汽車數位座艙系統正逐漸演進至區域電子/電機運算架構，該新開發套件預計將於2021年第二季提供。

第四代高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台即為解決此過渡到區域架構的過程所設計，以提供同質且多功能的解決方案，同時作為高效能運算、電腦視覺、人工智慧和多重感測器處理的中央樞紐，該平台具備靈活的軟體配置，可滿足特定區域或領域在運算、效能和功能安全上的需求。

此全新數位駕駛座系列平台具完全可擴展性，支援Snapdragon 汽車全系列的三大效能階層，包括支援入門平台的Performance(效能級)、支援中階平台的Premiere(旗艦級)以及支援超級運算平台的Paramount(至尊級)。高通全新數位駕駛座系列平台採用5奈米製程技術，為汽車製造商提供了效能最高的系統單晶片(SoC)之一，為滿足新一代座艙的使用者體驗，不僅具備低功耗與高效散熱設計，也支援高通車對雲服務的軟性庫存單位功能，透過OTA無線軟體更新，讓終端消費者在進行汽車部署後，至整個汽車生命周期，都能享受最新特性與功能。藉由其強化功能，此一全新數位座艙系列平台已成為汽車產業中最全面的解決方案之一，不僅提供卓越的車載系統使用者體驗，也兼具安全性、舒適性和可靠性。

今年全球多款已量產的汽車都將搭載第三代高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台，延續此一成功基礎，第四代高通Snapdragon汽車數位駕駛座系列平台配備增強型圖像、多媒體、電腦視覺以及人工智慧功能，以提供優化、情境感知、持續進化的座艙系統，並可因應乘車者的偏好進行調整。

高通技術公司的整合式汽車平台正持續提升高通在車載資通訊、車載資訊娛樂、車內連線等領域的領導地位及業務成長，接單總金額已逾80億美元，全球25大汽車製造商之中，高通技術公司已贏得20家的車載資訊娛樂及數位座艙訂單。高通技術公司將持續與眾多車廠及主流供應商合作，將下一代技術實現於車輛之中。

全新的數位座艙系列平台預計於2022年開始量產，廣大的汽車生態系可採用第四代高通Snapdragon汽車駕駛座開發套件進行評估、展示並開發解決方案，此一開發套件預計將於2021年第二季提供。

(時報資訊)