麗寶樂園推出「超視覺魔幻秀」魔術劇場，搶攻國旅商機。（王文吉攝）

麗寶國際賽車場推出屬牛限定好康，完成指定活動即送限量賽車提袋（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

密室逃脫屬牛免費玩，同行者還可享450元優惠價（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall大年初一首推「一卡行李箱」福袋，玉山麗寶聯名卡友享優惠價988元。（麗寶樂園渡假區提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園防疫最用心，入園皆需實聯制、全程配戴口罩、量體溫。（王文吉攝）

迎接金牛年，麗寶樂園新春連假推出全新「超視覺魔幻秀」表演，凡12歲以下購票，每位小朋友送500元現金消費券。生肖屬牛可享密室逃脫免費體驗、麗寶國際賽車場送限量提袋，麗寶福容大飯店推出財神帽DIY、手寫春聯等活動，麗寶Outlet則推出行李箱福袋，讓民眾試手氣。

麗寶樂園新春連假凡12歲以下兒童下午1點前購票入園(搭配1名大人購買全票)，即贈500元現金消費券；還可觀賞「超視覺魔幻秀」，不但有國際級大師打造的大型魔術道具，搭配聲光、舞蹈、特技等元素呈現世界唯一跨界魔術劇場，即日起官網購買套票，享劇場VIP席次；探索世界更有魔幻花車遊行、劇場表演、街頭魔術、夜間秀與璀璨的高空煙火天天放。

密室逃脫即日起至3月31日推出「犇放密室」優惠，生肖屬牛出示身分證明文件，即可免費玩1場，同行者還可享450元優惠價；麗寶國際賽車場則推出屬牛或金牛座的遊客，憑當日卡丁車發票，並按讚追蹤官方臉書，即贈限量賽車提袋。

麗寶福容大飯店新春連假推出「麗寶假期-牛轉乾坤迎新年 春節住房專案」2天1夜8999元起，包含田園西餐廳早餐、晚餐、同樂券、樂園雙日門票、天空之夢搭乘券，春節期間還有財神帽DIY、市集活動、手寫春聯等房客專屬活動。麗寶賽車主題旅店同步推出「麗寶賽車駕期-新春極速傳奇」一泊一食4999元起，含能量早餐，在房間內感受G2賽道盡在眼前的壯景。

麗寶Outlet Mall將在大年初一舉辦福袋抽獎活動，玉山麗寶聯名卡友優惠價988元，開店限定100個，包含市值2500元的寶藍色20吋行李箱，裝入牛年限定款口罩，再隨機放入星巴克鐘樓馬克杯、水豚君系列商品、Ma Tsu Mi聯名野餐墊，幸運兒還有機會抱走Switch、TESCOM 吹風機、姬龍雪手錶、萬元購物金等超值好禮。

沒有搶到福袋的粉絲也別失望，初一下午舉辦NEW(牛)轉錢坤抽紅包趣味活動，憑館內不限金額消費發票，即可挑選幸運紅包，電影票、購物金好禮大方送，手氣旺的消費者一定要來碰運氣。

(中時 )