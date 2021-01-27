桃園醫院群聚感染擴大，台北市政府上緊發條，擬定相關應變措施，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲昨表示，若短時間內台北市出現1000例確診，將採取大規模停班、停課。柯文哲今受訪表示，如果1000確診例在醫院的時候，大概就一定要封城，不然超過醫院處理能量，目前為止，整體防疫及應變措施與中央同調，沒問題。

柯文哲今中午出席民眾黨立院黨團黨政協調會報後受訪表示，北市出現1000例確診將擴大停班、停課是最嚴重的狀況，這種時刻還是依照中央疫情指揮中心公布標準，北市府先把SOP寫好，至於要不要啟動還是要有客觀數據。

柯文哲說，目前還是相信中央公布的數據，他不是相信陳時中，而是相信陳時中背後那些人士，因為都是他以前的同事，他一定相信他們。

至於老人共餐及桃醫轉來是否要先篩檢，柯文哲說，老人共餐有一定標準；至於桃醫轉到北市病患是否要篩檢，這涉及專業。

(中時 )