三星電子日前在台發表Galaxy S21 5G旗艦系列，並宣布預購起跑。今（27）日則開放預購消費者優先取貨，透過波段式預約交機，為民眾貼心節省等待時間。三星為體恤星粉於冬日清晨等候交機的辛勞，更與人氣咖啡店「温咖啡」攜手打造Galaxy Café，讓取機過程多了樂趣與溫度，在輕啜咖啡的同時還能悠閒體驗新機，取貨超享受。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「此次Galaxy S21 5G旗艦系列台灣與全球同步上市，自預購以來市場詢問熱烈，銷售表現合乎預期。觀察整體預購狀況，三款機種銷售比例Galaxy S21 Ultra：S21+：S21分別為35：45：20，當中最高階機種Galaxy S21 Ultra 16GB+512GB版本大獲市場青睞，預購全數完銷！通路表現方面，三星智慧館今年預購表現較S10系列成長25%；而隨著購物型態轉變，三星商城展現飛躍成長，預購成績更較S10系列成長近1.7倍。感謝星粉於大環境嚴峻時仍熱情相挺，相信Galaxy S21 5G旗艦系列能順利達成較上一代成長20%的優異成績。」

Galaxy S21 5G旗艦系列自預購以來，市場詢問熱烈。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

今早搶得第一梯次取機名額的民眾為來自台北的張先生，購買Galaxy S21 Ultra星魅銀。張先生表示，於開放預購首三日就來到三星微風南山旗艦體驗館登記預購，今日早上九點半就來等待入場取機。張先生先前使用他牌手機，今年決定購入首款三星手機，很喜歡其螢幕表現及相機功能，特別是兩顆遠距鏡頭的配置，分別可以達到3倍、10倍光學變焦，所以決定購買。另一位搶得第一梯次取機名額，來自基隆的游先生則也是購買Galaxy S21 Ultra星魅銀。他自Galaxy Note3起成為星粉，自此之後每代S、Note系列皆有購入，特別喜歡Galaxy S21 Ultra的超高倍變焦與新推出的AI防手震功能。

為體貼今日優先取貨的星粉，台灣三星於微風南山一樓設立Galaxy Café快閃咖啡櫃位，木造材質搭配本次熱銷的星魅紫夢幻色調，並以俐落線條隱喻Galaxy S21 5G旗艦系列精緻洗鍊的輪廓外型，走近咖啡櫃位，咖啡香氣撲鼻而來，視覺與嗅覺雙重饗宴美妙結合！每位取機的消費者只要加入三星智慧館Line官方帳號（@samsungses），即能獲得Galaxy Café咖啡兌換券，用一杯手沖咖啡及星粉專屬語錄，細品最温星的取機體驗。有興趣的星粉在2021年1月21日至1月31日12:00-19:00（假日、1/28、1/29則是11:00-22:00開放）能前來體驗。

現場更設有一系列好玩好拍的產品體驗區，消費者可透過Galaxy S21 5G旗艦系列專業級相機功能－「超明亮夜拍」捕捉暗箱中的提示；接著，使用Galaxy SmartTag智慧藍牙防丟器體驗智慧帶位服務，以反向搜尋功能找到對應手機；最後再以Galaxy S21系列「最佳導演」功能捕捉現場撞色畫作中的隱藏巧思。三星邀請星粉一起前往Galaxy Café同樂，輕啜咖啡、體驗手機，享受悠閒的片刻時光。

若是你對Galaxy S21系列感興趣卻來不及預購別緊張！三星也有祭出一系列開賣購機優惠，自1月29日至3月31日於全通路購買Galaxy S21 5G旗艦級系列，即可獲得以下好禮：上網完成登錄，即可獲得三合一無線閃充充電板、Galaxy SmartTag 藍牙智慧防丟器而購買Galaxy S21 Ultra 5G者，加碼再送矽膠薄型背蓋（附S Pen）；享YouTube Premium免費試用4個月；開通Samsung Pay悠遊卡即贈加值回饋金NT$300。於全台三星智慧館購買Galaxy S21 5G旗艦級系列，加購Samsung Care+並繳滿六期保費，再贈Samsung Pay悠遊卡加值回饋金NT$700。

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