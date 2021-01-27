我國採購疫苗依然無新進度，是否能如先前所說的最快3月到港，似乎有了變數，衛福部長陳時中今仍未鬆口國際疫苗最快何時能夠到貨，稱要等確定時程後才能向外報告，「免得我們講太多會造成台灣的困難，請大家不要再為難台灣。」

陳時中表示，國際疫苗目前仍在循相關購買程序進行，但目前國際上仍然看不出疫苗目前所發揮的效力，從全球施打率最高的以色列中即可得知，至今已超過4成的疫苗覆蓋率，但每天還是有超過4萬例的確診，因此還有待觀察。

陳時中說，以色列總人口共800萬人，加上當地疫情嚴重，因此是指揮中心重點觀察的國家，至於國經院所提出的「以晶片換疫苗」戰略，只要當地政府同意這樣的商業模式，指揮中心仍然表示歡迎。

針對國台辦所稱，大陸之所以無法贈送疫苗給台灣，是因綠營早已設下政治障礙。陳時中也強調，大陸疫苗無法進口除本來就有法令規定外，目前所傳出的有效性也備受質疑，從50％到78％都有，「對我們來說沒有吸引力」。

至於先前抨擊陸製檢驗試劑所引發的爭議，陳時中也澄清，強調上次所說台灣檢驗比較準，「是出自我對台灣比較自豪，我們感控有確實做好，因此台灣的檢驗又好又準，而且有報導指出，大陸有廠商的檢驗資料為假報告，因此有疑慮」，價格上則由於各國的考量都不同，所以也無法比較。

不過陳時中也透露，本月底將有另一家疫苗廠可獲有條件通過二期臨床申請，估計就是由聯亞藥業股份有限公司所開發的新冠疫苗。

(中時 )