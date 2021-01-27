BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽今天開打，中華羽球隊由男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，兩人在分組賽首戰迎戰第4種子馬來西亞王耀新／張御宇，寶島男雙在第2局上演最多落後8分大逆轉，以21比18、24比22直落二勝出，這個月在泰國曼谷的三站賽事目前11連勝。

王齊麟／李洋年終賽分組與大馬組合及兩組英格蘭男雙同組，這個月已經進帳兩座超級1000系列冠軍的「麟洋配」預估出線四強機會相當高，不過兩人認為年終賽各組實力相當，仍需一場一場專注應對。

首局王齊麟／李洋靠著一波6比0攻勢取得領先，中間雙方一度又13比13平手，但「麟洋配」隨後連搶2分再度領先，進而先下一局；次局前段「麟洋配」曾陷入4比12、8分落後，但寶島男雙韌性十足、一分一分追趕，不但逼平比數，更靠著連下5分以20比19先出現賽末點，雖然雙方又多僵持到「丟士」，「麟洋配」仍以24比22結束這場約40分鐘的對抗。

(中時 )