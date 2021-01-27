部立桃園醫院群聚感染，護理人員站在第一線作戰，近期有工會接獲護理師反應，表示遭指揮中心下封口令。指揮官陳時中說，從來沒有人下令禁止和媒體接觸，因為這是做不到的事情，我怎麼去限制？不可能啦，這不是我們能干涉的事。

護理人員接獲一封「轉知公關室」的訊息指出，王執行長指示，同仁若有接獲任何陌生電話訪問，或面對面攔截採訪，請一律回覆「由指揮中心統一發言，現在需要忙工作，謝謝。」結束對話掛斷或離開現場。另也有另一則訊息呼籲避免散播不實訊息、私下受訪，避免涉法。

外傳有護理人員接獲「轉知公關室」的訊息，被禁止和媒體接觸。(讀者提供)

陳時中表示，從來沒有人下令禁止和媒體接觸，因為這是做不到的事情，我怎麼去限制？不可能啦。我們不會去做徒勞無功的事情，大家有什麼情緒啦，去發洩，這也有，不過這當中也會參雜假訊息，要靠媒體的功夫，這不是我們能干涉的事。

陳時中表示，不管工作人員有任何需要，可以和主管說，若不方便可以和執行長王必勝說，更不方便可以撥打1922。有任何需求，我們都願意滿足他們。

(中時 )