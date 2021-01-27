港星張敏因在電影《賭聖》飾演「綺夢」一角爆紅，之後在《逃學威龍》系列、《倚天屠龍記之魔教教主》等經典電影，也有出色表現，美麗形象深植人心，即使已淡出演藝圈多年，一舉一動仍受到關注，近日她和知名導演兼製片人張紀中聚會，52歲真實狀態曝光。

張紀中小31歲嫩妻杜星霖，近日PO出夫妻倆和張敏的合影，寫下：「今日俠客再聚，神采飄逸，青春依舊」，只見戴著白色帽子、黑框眼鏡的張敏，打扮相當年輕時髦，和一旁的杜星霖雖然相差14歲，但根本看不出年齡差異，氣色也非常好的她，幾乎看不出歲月痕跡。

張敏近況仍保養得宜。(圖／翻攝自微博)

其實，張敏可說是「 初代星女郎」，多次擔任周星馳電影女主角，曾演過《鹿鼎記》、《倚天屠龍記》、《逃學威龍》等作品，其中又以「綺夢」一角最令人印象深刻，還被封為「夢中情人」，而在《倚天屠龍記之魔教教主》中飾演趙敏，騎白馬回眸的一幕，更是讓許多觀眾傾倒。不過她卻在90年代當紅之際，淡出演藝圈從商，雖然期間曾短暫復出，不過因為沒激起太大漣漪，之後又銷聲匿跡。

張敏2013年傳出低調嫁給前經紀人劉永輝，婚後定居北京，直到2017年她受邀為微風信義拍攝DM，外界猜測她是因離婚才復出，她才打破沉默，強調自己從未結過婚，指一切都是謠言，同時也認愛小10多歲的圈外男友。

(中時新聞網)