疫情嚴峻之際，藍綠卻為「和平醫院封院」的陳年往事互槓。國民黨主席江啟臣今天在中常會談，除表明要給所有基層醫護最大的溫暖與支持，並強調在防疫關鍵時期，病毒是我們當下共同的敵人，「疫情是我們要一起面對的危機，應該一起克服難關，而不是指責，清算舊帳。」過去所累積經驗，是現在面對困境的基石，也是做好防疫工作的關鍵之一。

江啟臣說，部立桃園醫院的群聚感染，引發疫情擴大的危機。防疫指揮中心已經匡列5千人以上進行居家隔離。這樣的居家隔離規模，不但考驗地方政府的防疫量能，也考驗國人遵守防疫工作的信心。國民黨除了提醒防疫指揮中心應加強與地方政府溝通，強化現有基層民政、公衛系統量能之外，也應該給居家隔離民眾適切照顧，給予足夠的生活支援，才能確保居家隔離工作可以確實落實。

江啟臣強調，我們更要一起給予所有基層的醫護，最大的溫暖與支持。在防疫關鍵時期，病毒是我們當下共同的敵人，疫情是我們要一起面對的危機。我們應該一起克服難關，而不是指責，清算舊帳。過去所累積經驗，是現在面對困境的基石，也是我們做好防疫工作的關鍵之一！風雨同舟，不分你我，我們應該一起面對當下的危機，期待早日撥雲見日，度過難關。

(中時 )