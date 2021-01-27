即將迎接農曆過年，許多人都計畫著連假要返鄉或旅遊，不過部桃群聚感染案讓許多人擔心疫情將再升溫，恐影響今年春節的計畫。即將迎接今年的第一個水逆，星座專家唐綺陽在FB粉絲團呼籲本周大家要特別注意，大事頻發，「群」的事件與喧擾會擴大，還是要小心防疫，以免造成疫情擴散。

唐綺陽於FB粉絲團「唐綺陽占星幫」分享本周星座運勢，分析目前四星在水瓶座，「眾人宮位」有星，所以政治圈、演藝圈、網紅圈等領域，將頻頻發生大事件。因為目前才四星就有這樣的狀態，因此唐綺陽認為2月的六星更不可預測，可能會有更精采的局勢。

對個人來說，某些領域的能量疊加，讓答案漸漸清晰，忍耐不了的事情也不需要再忍耐了，生命會有重大轉折，無論是分、合、開始、結束，狀態都來到高峰，無論如何都要誠實面對並接受。

今年第一次水逆將在1/31開始，唐綺陽分析目前效應是檯面上的話題會被反覆深挖，不會被輕易放過，溝通時容易說錯話或理解錯誤，事情處理不好，建議要反覆確認，說清楚一點，才能避免誤會。金星在本周最後衝刺，加速新舊模式交接，人們會對舊的模式和說法感覺不耐煩或無感，新的想法才容易被接受。

唐綺陽表示1/29日木合入相，能夠帶來樂觀的氛圍，但是「群」的事件與喧擾也必擴大。從疫情最新動態來看，部桃群聚感染案目前共15人確診，今(27)日中央流行疫情指揮中心公布國內新增3例境外移入確定病例，造成人心惶惶，唐綺陽提醒大家面對疫情時，還是要小心防範，以免因為粗心、群聚而造成擴散。

(中時新聞網)