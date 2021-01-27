移民署南區事務大隊高雄收容所外籍收容人感謝慈濟送來的衣物，讓他們度過寒冬。（高雄收容所提供／林瑞益高雄傳真）

近來天氣寒冷，對身處移民署南區事務大隊高雄收容所的新南向國家收容人而言，更是覺得冰冷刺骨。慈濟剛好捐贈一批舊衣物，陪伴外籍收容人度過寒冬。此外，所內也有裝AED（心臟去顫器），預防收容人突發心血管疾病。

高雄收容所目前收容超過200名非法滯台的外來人口，在所期間，由所方提供運動服及拖鞋等日常用品使用，基本生活物資不虞匱乏。但遇到近來冷氣團接連來襲，所內提供的衣物明顯不足。

恰巧，慈濟基金會捐贈一批由慈濟環保站募集而得的愛心物品和衣物，這披冬衣、鞋子正好可以幫助收容人抵抗冷氣團來襲，令收容人充滿感謝。

來自越南的阿哲說，被移民署人員查獲的時候，他正在田裡工作，身上都是泥巴，腳上還穿著雨鞋，還以為要這樣回印尼了，剛好慈濟捐贈的衣物有他喜歡的，可以很帥地回家了。

來自印尼的妮妮表示，這陣子晚上每天真的好冷，多虧了暖呼呼的外套和毯子，輕盈又保暖。

所長鄭明昌說，｢施比受更有福｣，感謝慈濟基金會共同關懷這群弱勢的外籍朋友，並以實際行動給予協助。雖然近來因為新冠肺炎疫情，令人與人之間保持距離，但透過愛與關懷，將大家的心拉在一起。

｢慈濟感恩捐贈儀式｣日前舉行，由高雄收容所長鄭明昌主持，除頒發感謝狀給慈濟代表，所方也製作影片，記錄抗疫期間受慈濟支持的點滴，收容人獻唱越語版｢感恩的心｣，搭配自行編排的舞蹈，向慈濟與高雄收容所道謝。

(中時 )