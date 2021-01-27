攸關金融業2021年發展最關鍵是哪兩字？金管會副主委邱淑貞27日在一場ESG永續金融論壇中點出，2021年以來有二個字一直被提起，尤其在金融業，一是韌性（resilience）、二是永續發展（Sustainable）。

邱淑貞指出，第一就是金融機構要有足夠韌性，才能承擔各種可能的重大風險，這次新冠肺炎疫情下，金融機構充份發揮本身的韌性，各國對金融機構的判斷，都認為擁有龐大資本的金融機構是支持經濟重要的來源，在不利經濟發展的環境下支撐了所有產業發展、 幫客戶渡過難關。

第二就是永續Sustainable，邱淑貞指出，金融機構要有永續發展的策略。過去大家覺得很抽象，但其實2015年聯合國就已開始呼籲要重視ESG，給出一個確定的目標，包括：環境、社會、公司治理三面向。

邱淑貞表示，瑞士世界經濟論壇（WEF）今年發布的全球風險評估報告中顯顯，未來十年最大風險就是極端氣候，人類對氣候風險採行的措施已失靈，人類自己造成環境破壞也都是危機，另一項就是傳染病的風險。

邱淑貞提出三大觀察，認為ESG目標已從「思想」變成「行為」，且開始有急迫性。一、ESG成為國際上共同價值、持續提倡，大家認為重視環竟社會治理是對社會發展很重要的；二、過去企業成立的目的是獲利，但現在已改變，公司成立目的要將客戶、員工、供應鏈、所有人利益都考慮，這解除了董事在做業務決定時不會被質疑，公司重要利益考量不再是公司最大利益而已，大家對公司存在價值改變了。三、人類親自體驗到不重視ESG的不利益，包括極端氣候、洪水、熱浪、食品不安全造成對生物、人類的危害，思維改變。

邱淑貞指出，2020年是ESG元年，也是金管會期待金融機構要做的事。2014年金管會就開始推動CSR，2015年開始推動加入赤道原則，當時國內只有一家銀行簽署，現在連公股銀都加入。

在ESG大趨勢下，邱淑貞提醒，金融機構有三件事要注意，一、投資組合要重新盤點，金融機構就是要承擔風險、管理風險，從風險中取得利潤，要管理這些風險，就要去檢視客戶、投資行為，用金融業的力量改造客戶生產方式。二、金融機構要利用投資力量、授信資源分配能力與客戶作協助。三、綠色金融商品的開發，讓資源可分配到重視ESG的公司。

(工商 )