去年底政府祭出打炒房措施後，稍微澆熄房市投機炒作氣焰，信義房屋針對第一季購屋意向的調查顯示，雖然多數民眾認為打炒房力度「輕微」，不過看漲房價比例較上季調查時下滑約8個百分點，也有44%民眾表示可能觀望、延後購屋。

信義房屋調查顯示，有別2014～2018年間看跌房價比例遠大於看漲房價，近二年來，民眾對房價信心逐季提升，除了2020第一季因疫情及全球股災因素出現「看跌大於看漲」之外，看漲房價比例逐季攀升、看跌比例逐季收歛，不過在去年底央行祭出選擇性信用管制後，看好的比例從上一次調查的38%下跌到30%，看跌比例從22%增加到34%。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，此次調查時間在央行選擇性信用管制措施上路之後，可以發現當前的信心樂觀情緒略微降溫，但還是維持在相對樂觀的水準，不過政府對外溝通房市政策主要為「打炒房」，50%民眾認為打炒房力道「輕微」、僅有9%認為打炒房力道「很重」，顯示此次政策定調打炒房的確有達到效果，對於自用型需求影響相對有限。

在政府端出打炒房措施後，全台各地看漲比例也都較上季減少，各地看對房價看法也較為紛歧，近年房市熱絡的台南、台中二都，看漲比看跌分別高出7個百分點、5個百分點，不過台北、高雄二都則看跌比看漲高出10個百分點以上。

不過政府打炒房政策也對潛在購屋族的購屋決策產生影響，調查顯示，雖有48%民眾認為「沒有影響、有需求就買」，不過也有44%認為「會觀望、延後購屋」。至於各類政策對打房最有效？40%受訪者認為囤房稅最有用，25%認為是央行的選擇性信用管制措施，其次則是實價2.0與查紅單與預售案。

(工商 )