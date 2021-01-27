原國家住都中心執行長張溫德，調回內政部擔任參事，協助花敬群處理相關行政工作。住都中心已經邀請台北市都發局長黃景茂接任執行長，

花敬群認為，黃景茂在國內，是一個難得的都更，從中央到地方都擁有充分歷練的人才，日前確實有跟他接觸，也詢問他的意願。黃景茂也表達對於來到住都中心服務的高度熱誠。因此內政部在這段時間，也透過管道向台北市長柯文哲，表達希望向他借將，後來也得到柯文哲回應「樂觀其成」

花敬群指出，住都中心從剛開始成立，只有大約4、50個人，到現在有2百人的規模。過去只是在籌備怎樣來推動業務，現在則是手頭上有非常龐大的業務量，這些業務，都需要需要跟中央相關部會，以及很多的縣市政府，做第一手直接的溝通，因此這部分，就希望借重黃景茂的能力，希望在溝通協調這一部分，達到更好的效果。

有媒體認為，黃景茂任職台北市都發局長期間，設定社宅租金標準，受到不少議員質疑，例如近期明倫社宅三房型一般戶月租超過4萬元，也遭到不少民眾抨擊。花敬群回應，社宅的定價標準一直很清楚，目前不管是中央或是各縣市，都是以一般戶市價八折，優先戶市價64折的概念來計算，在由市府視情況約略調整，而且以目前居住社宅的民眾來看，絕大多數也都是可負擔租金的情況，因此他不認為黃景茂的租金政策，有多大的問題，而是大家在觀感上面，覺得4萬元的社宅月租好像有爭議。

(工商 )