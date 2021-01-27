〈養小孩有什麼意義呢？讓我告訴妳吧，我的女兒〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】養小孩，有什麼意義呢？

從相處的親密度來看，賞味期太短，到了青春期，幾乎孩子就不是「你的孩子了」，而是，一個「成為他者」（the other）的個體了，此後，他者只會更他者。

從小孩的功能性來看，現代社會裡，孩子也不是「資產」，你投資再多，未必回本，也許連「老本」也搞不好賠掉！

養小孩，有什麼意義呢？我不免望著女兒，有時也這麼想。

聽過不少類似的故事，一家幾兄弟，爸媽拚死拚活，把小孩陸續送出國，偏偏其中一個最不成材，出不去，留在台灣，安安分分當上班族，不時被兄弟們委託「就近照顧」爸媽，這一照顧，就直到養老，送終，都成了他一人的責任！

老爸爸老媽媽心頭解不開的結是，養小孩，要養怎樣的小孩呢？

他優秀，他便展翅高飛，是合理的，不是嗎？飛得高，飛得遠，又怎能輕易回到故鄉，回到老去的爸媽面前送終呢？飛得高的，飛得遠的，不曾經是爸媽的驕傲嗎？

飛不出去的，不曾經在兄弟姐妹面前抬不起頭嗎？

但，最終，是這樣的孩子，在老邁的爸媽跟前，把屎把尿，送完最後的一里路！

你想養怎樣的孩子呢？孩子小的時候，我們常說，哎呦，怎麼長這麼快！停一下吧，慢一點嘛，爸媽捨不得啊！但，真的嗎？你真這麼想嗎？不會吧？！

孩子一旦大半年停滯在那，同學都長高長壯了，你的孩子還是「小時候的模樣」，我保證你嚇都會嚇死了，還敢說「慢一點長大」、「慢一點長高」嗎？

我們總是期盼孩子往前，往遠方跑的。一個往前，往遠方跑的孩子，怎可能停在原地，只因為爸媽難捨的理由呢？

我是被「現實牽絆」的孩子，半由於家庭因素，半由於自己的個性，便從故鄉跑到新竹，跑到台北，便不再跑到更遠的遠方了。

我的許多朋友，跑去了更遠的遠方，去了北美，去了歐洲，有些更遠，遠到連唸完了學位，還在當地落地生根，娶妻生子，嫁夫隨夫，他們成了爸媽嘴裡的驕傲，心頭的一片光影，然而，到了晚年，卻叨叨絮絮著「啊，何時會回來呢？」

回來幹嘛？送終嗎？

我有時，回到老家，看著爸媽在我們四兄妹的簇擁下出門吃飯，之後，在孩子媳婦的環繞下過年過節，再之後，在兒孫的包圍下喊著新年快樂發紅包嘍時，多皺摺的臉龐上，閃爍出一種老來幸福的笑容時，我竟然會慶幸著，還好，還好我當年也沒那麼「順利的」出去了，還好我也沒那麼「優秀的」留在海外了，於是，我父親還能讓我攙扶他從車上下來，緩緩走向他八十，九十的壽宴。

我母親還能送來她親手做的包子饅頭水餃，一邊叨絮著老爸的難搞她手腕膝蓋的疼痛，我也能在她八十生日時親手塞給她一個大大的紅包。

只因為我們都在台灣，都在他們逐漸老邁的日子裡隨時可以招喚的四周。

養孩子有什麼意義呢？其實，我是沒什麼資格說這話的。

我爸媽養了四個小孩，一個初中學歷的士官，薪水微薄；一個小學畢業的女工，嫁雞隨雞。他們結婚時，知道日子是不好過的，但他們毅然決然，而且還喜歡孩子。

爸媽生了我，兩年後，生了我大弟弟。再三年，生了我小弟，早產兒，差點沒活下來！

三個兒子，已經讓爸媽很苦了，但我老媽非常「不務實」，心心念念想有個女兒，可以讓她為她留長髮，綁辮子，母女牽手上街，於是，五年後，我又有了一個妹妹。

這妹妹真不錯，常常陪我媽陪我爸，替代了我們做哥哥的許多責任。

養孩子有什麼意義呢？

我老爸任勞任怨的，像條公牛，埋頭苦幹。我老媽無怨無悔的，像隻母雞，整天忙碌。他們從來也說不出什麼「我愛你們啊，孩子」這樣的浪漫話素，打是愛，罵是情，倒畢竟符合實情。但，養孩子有什麼意義，我卻在自己有了女兒，自己到了花甲美魔男的階段，才逐漸能懂。

我們四個孩子很自動的分工，拿錢的拿錢，陪伴的陪伴，爸媽去醫院，從來都有一個孩子可以相伴。

老家有事，兄妹們可以商量出一個辦法。老爸昔日的同袍一一作古，我們這些孩子就是老爸最好的延伸，代替老爸送他老友們最後一程。

老媽心情不好，想宣洩情緒時，我們便輪流當了「海綿寶寶」，盡情的吸納她的焦慮與不安。

養孩子有什麼意義呢？

我不知道每個人認定的意義是什麼，但對我，對我的弟妹們，這意義就是「我們是爸媽的孩子」，「我們便善盡我們做孩子的義務」，無怨無悔，就此而已！

但，我們對我們的孩子呢？養他們，有什麼意義嗎？

我不覺得我們這一代對我們爸媽的態度，應該套用在我們孩子的身上，畢竟，我們做爸媽的心態，已經跟我的爸媽很不一樣了。

但，我們因為有孩子，我們便不知不覺的，在養孩子的過程中，體悟了「做孩子」

「做父母」的某些心路歷程，那是沒有孩子的人，很難很難說清楚的。

養孩子有什麼意義呢？

我抱著我女兒，我感受她的心跳，她的情緒，我牽著她，在一步一步的往前中，訴說著自己當北鼻的往事，這就是意義了。

是的，這就是意義了，一代接著一代，不為什麼而作為的爸爸經媽媽經，只想看著妳長大，只想知道妳會成為怎樣的一個，啊，一個「可能的未來」呢？

我不知道，但我毅然決然的有了妳，而後，我很快樂，也希望妳快樂，我的女兒！

妳的確是幸運的孩子，我們給妳的天空，是我們也無法預知的天空。

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)