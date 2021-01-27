【愛傳媒陳玲玲專欄】「湘鼎坊」基隆路上的小角落裡，小餐廳，可是大有來頭！

前總統蔣經國的御廚開的餐廳，大廚李福平則是蔣經國生前最後一任私人廚師！經國先生節儉、對廚師的尊重，讓李福平銘記在心。

李福平記得蔣總統曾多次要求留下「一湯匙」的剩菜，下一餐再請副官拿出來熱。「我覺得很感動！」李福平表示，多少總經理、老闆每天吃大魚大肉，蔣經國當到總統，卻連這一口都要留，真的非常節儉。

蔣經國在一般人的印象中，生活簡樸不豪奢，受經國先生平民化風格影響 ，李福平堅持物美價廉路線！

所以這家「湘鼎坊」，店面很樸實，沒有裝潢，大部份的熱炒菜色，只要100元到150元，一桌合菜吃下來，通常一個人只要花費兩百多元就可以吃飽！國宴級的料理，是平價實惠的價格！最愛這種小店！

滿座是比星星更大的榮耀！今天走進餐廳已經客滿了！100多元的熱炒外，還有多道主廚私房功夫菜。招牌菜砂鍋魚頭、德國脆皮豬腳、就是衝著這兩道菜來的啦！

砂鍋魚頭在台北要吃到這麼大隻的砂鍋魚頭其實很少見，要好吃的砂鍋魚頭更是不容易！用最好吃的寶山水庫鏈魚，炸好放入熬五個小時雞高湯頭，大白菜只用葉梗，湯更甜美，融合十多樣食材，湯頭清香甘甜！

這鍋湯在我們來的時候才下了粉條，湯跟著火腿燉的濃郁，大魚頭的魚肉很鮮嫩，魚肉鮮嫩外表酥脆，湯頭超鮮美，魚肉也沒有土味，料超豐富，有寬冬粉、豆皮、凍豆腐、青菜、寬冬粉、蒜白、很大份量的臘肉片，及滿滿山東白菜做底。

這些豐厚的湯料，燉成了鮮濃滋味的美味湯底。還可以一直加湯，最後吃不完打包還會再加！銀絲捲口感更介於窩窩頭、槓子頭一類的酥脆硬度。很特別不是提供煉乳而是花生粉！

德國脆皮豬腳，皮脆肉Q的德國豬腳，配上台式酸菜，德國豬腳不油不膩，也不會太鹹，皮跟肉都很鮮美Q彈，吃起來還挺順口的，皮脆的剛好，一咬即斷，就連骨頭都不放過，帶回家燉湯！

御用炸花枝超嫩，又好有味道！炸花枝Q彈脆口又涮嘴！豆酥鱈魚，鱈魚細嫩軟綿又多汁而且油脂豐富，搭著酥脆鹹香的豆酥真絕配。

宮保雞丁，雞肉切丁以辣椒和花生拌炒爆香，肉質鮮嫩味道香辣很夠味又可口！椒鹽魚片，炸的金黃酥脆的魚片，每口咬下去都是紮實又嫩的魚肉搭配蔥花、椒鹽、辣椒，整個超夠味！

牛肉燒豆腐，口感滑嫩，豆腐特別香！有碗豆、辣椒、香菇做調色，吃起來也是很順口的一道！

滿滿的家常味，每道菜才一百多元，百元熱炒菜色以外，還有許多工夫菜！經國先生私房菜蔥燒海參、椒鹽肥腸、芥蘭花雕土雞、砂鍋魚頭都很推薦！

除了美食，今天深深體會了經國先生平民化風格對一個廚師的影響！誰説要貴才能吃到美食！這種小店難得！

作者為資深廣告人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)