知名脫口秀主持人曾博恩日前在節目上探討萊豬議題，半開玩笑稱可將萊豬做成肉鬆，賣到大陸。此言論在大陸發酵，27日在大陸國台辦記者會上，國台辦發言人朱鳳蓮還不點名批評博恩「島內個別網民提出的一些惡毒的想法」。

本月15日博恩在節目上探討萊豬議題，他提到國民黨立委賴士葆曾說，萊豬進口到台灣後，官員不吃，小學生不吃，軍警消榮民也不吃，「這樣一來的話，他要賣給誰啊？」

隨後展現幽默稱「我有個點子，我們進口萊豬做成肉鬆，然後賣給中國，大家覺得怎麼樣？」引來台下鼓掌。博恩也立即打斷鼓掌，「等一下，你們拍什麼手啊，你們是惡魔嗎？當然不能這樣做啊」。此言論近日在大陸輿論發酵，引起不少大陸網民批評。

大陸國台辦27日的記者會上，有大陸媒體提問萊豬萊牛議題，稱「有大陸網友擔心，含萊克多巴胺的美豬、美牛以及相關產品會不會通過台灣流入大陸市場？發言人對此有何回應？」

國台辦發言人朱鳳蓮說，「我們注意到，導致近期有一些網友出現這樣的擔心，是因為島內個別網民提出的一些惡毒的想法。」

朱鳳蓮表示，為了保護消費者健康，大陸一向禁止在動物養殖過程中使用萊克多巴胺，嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品。同時因為台灣有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。

(旺報 )