SARS期間和平醫院封院爭議再起，最近藍綠論戰當時是誰下令。前總統馬英九上午表示，當年是北市與中央有共識的決定對和平醫院封院，馬辦下午再發新聞稿說，社會高度關注部桃群聚疫情之際，不管是立法院長游錫堃或民進黨人士，刻意扭曲事實、炒作和平封院議題，除了轉移焦點，不知還能如何解讀；「馬維拉」再好用也無助防疫。

馬辦表示，有關2003年和平醫院封院一事，近日來成為綠營炒作議題，但事實真相只有一個，和平封院是中央和地方達成共識後，由「中央下令、地方執行」，並在行政院召開記者會正式宣布。實在不能理解，此時炒作此議題，對當前新冠肺炎疫情防治有何幫助？

馬辦強調，近日來從前副總統陳建仁、前衛生署長涂醒哲的相關說法，都證實此一事實。陳建仁昨天證實，當時中央和地方開會後，決定封院。涂醒哲先前也在《回首SARS》書中表示，不後悔做封院決策。實在不能理解，民進黨政府此刻急於「甩鍋」的用意何在？

馬辦指出，和平醫院封院，在當年是沉重的決定，中央與地方一起承擔，此一決定也成功防堵了SARS病毒的擴散。在社會大眾高度關注部立桃園醫院群聚疫情的此刻，不管是立法院長游錫堃，或者民進黨人士，刻意扭曲事實，炒作和平封院議題，毫無意義，除了轉移焦點，不知還能如何解讀。

馬辦呼籲，當前應齊心防疫，勿再亂噴政治口水。事實真相只有一個，「馬維拉」再好用也無助防疫，農曆春節將屆，希望全民團結抗疫，安心過年。

(中時 )