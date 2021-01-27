黃子佼27日出席2021南港台灣精品館換展開幕媒體體驗會，擔任推廣大使，他26日晚間才對外宣布取消5月即將舉辦的700人大婚禮，表示會轉為僅有「3＋1」桌的家宴，當天藝人只有情同母子的張小燕會出席，他坦言決定關鍵：「我們掙扎1年，周一錄影後大家都在問，Selina也問我，這兩天確實焦頭爛額，所以做了決定。我今天甚至早上5點才睡，心情很焦慮，對大家非常抱歉。」他特別感謝婚顧梁赫群的太太Stacey全力協助。

黃子佼透露自己先付了30萬訂金，但沒有違約金，可轉為家宴及其他餐費之用，他覺得最可惜的地方，「一次聚集700個朋友非常困難，最厲害的是林依晨，已經跟我們先吃飯了」。他曝林志玲、楊丞琳人都不在台灣，如果要參加他婚禮還要回台隔離，所以乾脆加快速度解決。至於家宴仍會是5月16日舉辦，屆時孟耿如不會穿婚紗，「當然有一點覺得可惜，還是想看到穿著白色婚紗的美女走過來，我們家宴不穿禮服，可能穿著簡便一點」。

至於師父張小燕給什麼建議，黃子佼坦言，「小燕姊等了33年，當年4個兄弟，我是最晚結婚，小燕姊對我們的決定覺得很棒，她一個月前就有在試探」。他笑稱郭書瑤本來還預告會在闖關遊戲整自己，但雖然有辦家宴，迎娶儀式還是全取消，「本來彩樺姊是我們的好命婆」。不過雖然大婚禮取消，市集活動仍會繼續，到時粉絲可以一同參與，購物就送喜帖，他忍不住笑說：「謝謝大家用心良苦，6個伴郎莫名其妙得到1套西裝，這一切太荒謬了，真的好適合當電影題材。」

(中時 )