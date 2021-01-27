台灣三星（Samsung）今日開放預購Galaxy S21系列的消費者優先取貨。並針對Galaxy S21系列在台預購銷售表現進行回應，三星感謝星粉對於品牌的支持，在大環境嚴峻時仍熱情相挺，並相信Galaxy S21 5G旗艦系列能順利達成較上一代成長20%的優異成績，並且以持續保持連年雙位數正成長的目標邁進。

今年度Galaxy S21 5G旗艦系列台灣與全球同步上市，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙指出，Galaxy S21系列自預購以來市場詢問熱烈，銷售表現合乎預期。觀察整體預購狀況，三款機種銷售比例Galaxy S21 Ultra：S21+：S21分別為35：45：20；顏色方面S21 Ultra星魅銀、星魅黑各占一半，S21+仍屬星魅紫最受歡迎，S21的星魅粉也佔該機型銷量的25%。至於總部推出的客製色是否引進，台灣三星仍持續與總部討論，未來也不排除任何可能。

今年Galaxy S21系列中最高規機種Galaxy S21 Ultra 16GB+512GB版本，推估因定價策略更為親民，且搭配獲消費者青睞的行銷套裝，銷售成績比預期更好，預購全數完銷！通路表現方面，三星智慧館今年預購表現較S10系列成長25%；而隨著購物型態轉變，三星商城展現飛躍成長，預購成績為S10系列的1.7倍(為S20系列近2倍)。

針對今年在台佈局，陳啟蒙則表示將持續延伸5G產品線，除手機外也將推出5G平板。今年引進的A系列也都將以5G為主，且定價亦會更積極的滿足消費者需求。目前15000以下價格帶產品如A42和A32相較充足，今年也將補齊定價15000-25000價格帶的產品線；至於主打年輕人和新鮮人市場的M系列，則會鎖定4G消費市場，選擇大電量及7000元以下定價的商品以和A系列區隔，今年預計將有2款以上。

針對業者推出6000~7000元的5G手機，三星認為目前因電信業者提供的資費方案來看(999元以上手機皆0元，消費者多選擇13000元左右的手機)，7000元以下較不符合消費者偏好，且選擇搭配5G的消費者亦多有規格考量，因此現階段可能幫助不大；但若未來電信業者衝刺5G市佔率，以更低的5G吃到飽資費方案吸引消費者無痛升級，屆時才較有可能帶動7000元以下的5G手機銷量。

與Galaxy S21系列同步發表的Galaxy Buds Pro，較手機提前開賣5天，目前銷量較Galaxy Buds Live已達1.37倍，並持續穩定成長。近期總部推出一系列懷舊商品配件，如Anycall造型耳機保護殼，台灣三星也將視消費者期待，評估引進市場的可能性。

(科技)