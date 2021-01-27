警方查扣大批贓證物，統計查扣資產達3億元。（林郁平攝）

警政署自18日起，規劃執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，針對「集團性詐欺案件」強力打擊，洗錢水房、話務機房、收購電信門號集團、收簿集團及假投資、假交友、虛擬通貨詐欺等案類，均為查緝重點，並要求執行人員持續向上溯源，擴大追查集團共犯、幹部及幕後金主等核心角色，以阻斷詐欺犯罪之結構鍊。

另專案以「追查贓款流向，查扣不法所得」為主要目標，同步執行「淨源專案」，共搜索20處轉帳洗錢機房，將詐欺集團不法所得及經濟來源依法扣押，藉此阻斷不法金流。

刑事局統計，截至26日除已查扣現金1億6606萬餘元、房屋2處、汽車33輛，合計查扣資產金額約3億564萬餘元」外；「淨源專案」則查獲犯嫌37人，查扣桌上型電腦119台、筆記型電腦10台、手機31支、筆記本11本、NAS硬碟11台、監視器主機2台、監視器鏡頭2支及232萬4258元等贓證物，打擊詐欺成果顯著。

警方表示，專案期間較執行前1個月，每日發生詐欺案件已下降近3成(日均數減少42.58件、-29.68％)，顯示確有發揮打擊成效。

專案期間， 刑事局偵查第一大隊破獲以徐姓男子為首之詐欺水房集團，發現嫌犯自前年7月起，以假檢警詐騙手法訛詐民眾，再指揮旗下未成年車手面交或前往ATM取款，初估不法獲利逾1000萬元，警方共逮捕徐嫌等17人到案， 查扣賓士車2輛、空氣槍、改造手槍半成品、子彈12顆、鎮暴槍1支、房屋租賃契約1本、現金22萬元、U盾、支票、帳冊等贓證物。

刑事局偵查第九大隊分析近期165反詐騙資料庫「假投資交友詐騙」案件，發現以許姓主嫌為首詐騙集團，以開設假投資平台誘騙被害人開立MT4外匯交易平台帳戶，於北市開設科技公司為幌子，對外招募國內民眾經由ATFX網站，註冊成為MetaTrader 4外匯保證金、期貨、股票、虛擬貨幣之電子交易平台會員，以可進行外匯保證金等境外投資交易進行詐騙。專案小組詢問後將許嫌等10人依違反期貨交易法移送法辦。

此外，刑事局電信偵查大隊偵破以黃姓主嫌為首之靈骨塔吸金詐騙集團，同步拘提黃嫌等11人到案。

(中時 )