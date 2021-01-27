新冠肺炎疫情捲土重來導致來客數下滑，受此打擊，星巴克公司（Starbucks Corp）上季營收跌幅超出市場預期。

周二星巴克盤後股價下跌1.66%，報102.95美元。

星巴克並宣布營運長布魯爾（Roz Brewer）下個月離職，將出任另一家公司的執行長。

美國連鎖藥妝店沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）隨後宣布布魯爾將接任執行長職位，此人事安排於3月15日生效。

全球最大咖啡連鎖店星巴克第一財季（截至12月27日）營收年減5%，為67億美元，不如市場預期的69.3億美元。淨利年減29.8%，為6.222億美元。經調整後每股盈餘為0.61美元，優於市場預期的0.55美元。

第二波新冠肺炎疫情與隨之而來的限制措施，使星巴克咖啡連鎖店的客流量下滑，該公司透過推出新產品與得來速服務以提振需求的努力受到挫折。

第一財季全球同店營收年減5%，較市場預期的年減3.4%更為惡化。其美洲區的同店銷售額下滑6%，超出市場預期的下滑5.2%。但在其最大成長市場中國，同店營收成長5%，主要受惠於該公司推出的酬賓方案受到歡迎，以及疫情爆發前的消費者習慣回籠。

總體而言，星巴克上季全球門市淨增加278家，年增4%。目前該公司在全球擁有32,938家門市，其中51%為直營店。

星巴克預期第二財季美國同店營收將成長5%～10%，而中國的同店營收將大幅成長近1倍。

該公司維持全年度整體營收反彈的預期不變，預期2021年全球同店營收成長18%～23%。

(時報資訊)