統一超(2912)7-ELEVEN攜手早餐名店「阜杭豆漿」合作推出「阜杭豆漿經典飯糰」上市後熱銷，預估2月底將衝破億元業績，統一超7-ELEVEN即日起推出全新「阜杭豆漿經典飯糰」，將飯糰升級蔥蛋版，搭配OPEN POINT活動，預估將帶動相關業績較去年成長30%。

7-ELEVEN去年10月底攜手《台北米其林指南》必比登推介的早餐名店「阜杭豆漿」合作推出「阜杭豆漿經典飯糰」，上市3個月熱銷近200萬顆，等於平均每分鐘賣出15顆，預估2月底更將衝破億元業績，榮登7-ELEVEN聯名史上銷售最快紀錄；由於不少消費者希望吃到跟阜杭豆漿本店飯糰一樣的蔥蛋風味，7-ELEVEN跟阜杭豆漿再度攜手合作，即日起推出全新「阜杭豆漿經典飯糰」，將飯糰內的蛋條升級為蔥蛋，使用香氣濃郁的生鮮蔥，成本增加不加價，更貼近阜杭豆漿本店風味。

7-ELEVEN表示，「阜杭豆漿經典飯糰」銷售集中在早餐時段，透過隨時選優惠活動，帶動搭餐的豆米漿品項業績較去年雙位數成長，即日起至2月23日推出隨時選活動，於7-ELEVEN門市購買「阜杭豆漿經典飯糰」搭配指定飲料現省15元，且3月1日前於OPEN POINT行動隨時取購買「阜杭豆漿經典飯糰」10入可享8折優惠，或使用OPEN POINT 36點免費兌換一個，預估帶動相關業績較去年成長30%。

(時報資訊)