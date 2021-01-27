英國新冠死亡人數於26日突破10萬大關，英國首相強生（Boris Johnson）在記者會上向全英國人民道歉，表示願意負起全部責任。

英國新冠死亡人數於昨（26）日突破10萬大關，針對英國邁入可怕里程碑，英國首相強生（Boris Johnson）昨日鄭重向全國人民道歉，他表示會「負起全部責任」，對於逝去的人們深感抱歉，但也強調政府已經盡了全力。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《太陽報》（The Sun）報導，英國於26日新增1, 631例新冠死亡病例，總計自疫情爆發開始，英國一共有100,162人死於新冠肺炎，跨越10萬沮喪關卡。

針對英國死亡人數破10萬人，英國首相強生昨日晚間在記者會上神情凝重地對著全國民眾致歉，「我很遺憾必須告訴你們，今天英國新冠死亡人數已經突破10萬人」，「很難去計算這個沮喪數字所隱含的悲痛，包含逝去的生命歲月、無法出席的家庭聚會、以及許多親戚錯失了告別的機會。」

強生對每個失去摯愛的人「致上最深切的哀悼」，他表示將會對政府在疫情期間所做的決定「負起全責」，「我們已經竭盡所能減低痛苦及降低生命損失，我對每一個逝去生命的人深表歉意。」

強生也表示，當度過這場危機，英國將會更團結，以紀念那些逝去的人，並對那些奉獻生命、站在第一線拯救別人的無私英雄致敬。

不過變種病毒蔓延全境，英國新冠病歿人數恐難馬上減緩，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）昨天警告，「很不幸地，我們將看到更多死亡案例。」他說變種病毒將讓政府難以鬆綁封城措施，坦言英國內閣甚至擔憂封城措施無法壓制這個具有超級傳染力的病毒株。

針對英國衝破恐怖死亡里程碑，病歿人數於秋冬兩季暴衝，BBC記者垂格勒（Nick Triggle）評論，政府要負很大的責任，包括太慢實施如同3月進行的封城措施，英國政府對病毒檢測及疫調等準備也嚴重不足。

不過他也指出，英國本身的客觀問題也是因素，包括人口老化、高肥胖率、身為全球往來交通樞紐的地位，都是英國無法從疫情中倖免於難的原因。

儘管如此，英國國民保健署（NHS）首席執行官史帝文斯（Simon Stevens）也捎來好消息，他說新冠重症患者的治療方式一直有新進展，他預期未來6至18個月，或許會進入一個新冠病毒更容易治療的世界，現階段則須仰賴降低感染及施打疫苗等雙重方式控制疫情。

(中時新聞網)