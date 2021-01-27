迎新春，台南市玉井區公所31日上午將於衛生所前廣場辦理「恭賀迎春-名家揮毫贈春聯暨業務宣導活動」，邀請書法家揮毫贈春聯，還有跳蚤市場、防火防災、戶政等宣導，公所亦準備許多小禮物要送給參加趣味問答的民眾。

玉井區長陳新澈表示，活動邀請南瀛書法學會和清風書道學會書法名家揮毫贈春聯，還邀請玉井工商太鼓隊及天埔社區鑼鼓隊、街頭藝人魔術表演，讓民眾提前感受春節熱鬧氣氛。

玉井公所也結合玉井消防分隊、玉井分局和玉井戶政事務所辦理各項宣導，如防火、防範一氧化碳中毒、遵守交通規則-快樂平安歸宣導、食品衛生安全及1991報平安專線和各項戶政法令宣導。公所亦準備精美宣導品辦理問答抽獎，希望透過趣味互動，提高民眾防災正確意識及提升自我防護。

陳新澈說，歡迎大家一起來來看熱鬧，拿春聯，增喜氣，也別忘了配合防疫，戴口罩、保持安全距離；年節大掃除維護住家周邊環境衛生、防治蚊蟲及登革熱孳生源，安心過好年。

(中時 )