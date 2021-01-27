疫情讓視訊科技無遠弗屆，27日於魚池鄉日月潭文武廟，南投縣府和魚池國小聯合舉辦一場別開生面的視訊交流，以遠端連線的方式和位在中國的湖州練市小學，利用網路彼此學習書法，雖隔著螢幕，卻讓兩岸的學子在新春前歡樂分享寫書法心得。

投縣府教育處長陸正威說，南投一直和浙江有教育和文化的密切交流，日前浙江省湖州市練市小學特別準備湖州特色的「湖筆」一批，送給魚池國小學童，南投縣府教育處覺得相當警喜，決定熱情回應這份善意，促成這次的視訊；台灣學生這端，也分享日月潭文武廟獨樹一格的「文昌筆」回贈，深化文化交流。

練市小學校長徐輝表示，練市距離產製湖筆最大基地善璉縣，只有幾里路，練市小學的孩子都以家鄉生產湖筆為榮，所以樂意當成最好的禮物分享給遠在對岸的魚池國小學生。

魚池國小校長廖志家表示，書法能陶冶小朋友的性情，是中國人的智慧，這次視訊則提供媒介，讓兩岸的小朋友多了一個對話的橋樑，學童們一齊在年前寫春聯，特別有教學意義。

魚池國小六年級的陳同學說，這是他第一次和對岸練市小學的朋友說話互動，感覺很新鮮，也很高興可以分享他最喜歡的書法，寫春聯雖然手腕技巧的練習很難，但他很喜歡寫字安靜的感覺，會繼續練書法。

(中時 )