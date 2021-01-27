大陸女星鄭爽被爆在美國找代理孕母，甚至還想墮胎、棄養2個小孩，惡劣行徑被大陸國家廣電總局點名是「劣跡藝人」，演藝事業及形象跌至谷底，沒想到張恒父親更加碼爆料鄭爽不僅刪除兩人交往期間所有訊息和照片，還開出15項條件合約，包括索討人民幣100萬（約430萬新台幣）「取卵精神損失費」等，獅子大開口的模樣令人不齒。

鄭爽代孕棄養風暴持續擴大，根據《網易娛樂》報導，張恒父親爆料雙方在協議小孩問題時，鄭爽竟獅子大開口開出15個條件，除了要求張恒在2020年6月6前歸還欠的1千萬人民幣之外，另一筆2千萬人民幣則得在2020年1月1日前歸還，此外還得補貼鄭爽代墊的代孕費、小孩回國機票錢、住宿費，總計約莫300萬人民幣，此外還要支付小孩撫養費，甚至要求不准用孩子威脅她等條件。

鄭爽手寫15條件曝光。（圖／微博）

鄭爽手寫15條件曝光。（圖／微博）

此外張恒父親也公布鄭爽與張恒的對話截圖，只見兩人小孩出生後，張恒疑似遭到封鎖，始終聯絡不上鄭爽，而張恒對於鄭爽避不見面的行徑感到無奈，竟為了求鄭爽放過小孩，願意退一步達成和解，並承擔外界所有的罪名，更在能力所及範圍內，完成鄭爽開出的15個條件。

此外，張恒父親更爆料鄭爽父親不僅堅持棄養小孩，更強調「鄭爽不要，也不許張恒要」，冷血行徑讓他完全看不下去，便曬出一封郵件截圖，內容顯示鄭爽為了把孩子送到領養機構，竟親自聯繫代孕機構送走小孩，但礙於張恒不願意遺棄親骨肉，才讓鄭爽棄養小孩一事始終沒成功。

(中時新聞網)