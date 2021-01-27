彰化縣田尾鄉豐田村長陳世賓，2018年為尋求連任，竟找來多名友人虛偽遷徙戶籍，以取得投票權，當時讓他順利以3票之差，連任成功，全案遭告發曝光後，陳世賓遭彰化檢方提起公訴，並聲請認罪協商，最後依刑法第146條2項妨害投票正確罪，處有期徒刑5月，遞奪公權1年，可上訴。

判決書指出，陳世賓是豐田村第19、20屆村長，2018競選第21屆村長時，與競爭對手實力相當，為尋求連任，不僅找來友人遷戶口，還了親戚堂弟、姪女、外甥女等一卡車，總共15人，他們前後虛偽遷入陳世賓所擁有在田尾鄉某建物等虛偽入籍，取得選舉投票權。

彰化地檢襄閱主任檢察官葉建成表示，遷徙戶籍動作本身並不違法，犯罪認定以虛偽遷徙戶籍方式，意圖使特定候選人當選，必須先虛偽遷徙戶籍後，有完成投票動作，才足以證明有完整意圖，使特定候選人當選，因此過去判決的案例並不多，

葉建成強調，遷徙戶籍是人民自由，因此查辦上較不容易，通常會在投票日前6個月，針對「選舉幽靈人口」下去查辦，是否有異常遷徙行為，若發現有異，轄區警方會實地查訪，進行調查，甚至規勸，若無法合理解釋詳細原因，會進行註記，後續在進行追蹤查證等行為。

彰化縣政府民政處回應表示，依據地方制度法第79條規定村里長因案受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動者解決職務，本案村長尚未判刑確定，因此目前無解職或停職的問題。另因村長任期也過二年，如果有解職也不再補選，而由公所派人代理。

(中時 )