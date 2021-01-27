友嘉集團與凌華科技、資策會共同參與歐盟主導5G未來工廠專案，27日發表全球首創5G專網（P5G）加上AMR分散式群機機智能未來工廠，展示友嘉集團旗下岩田友嘉新竹廠內機台產線、機器人及自主移動機器人，運用5G網路低延遲、高效率特性，透過即時邊緣通訊系統（DDS）進行自主運行，資策會希望能打造高達百億元，甚至千億元的生態圈。

凌華科技指出，依市場調研機構Markets and markets預估，移動機器人市場規模在疫情前，年成長率高達75％，經疫情洗禮後，預估2021年年成長飆升至100％，光2020年大陸移動機器人行業投融資資金規模超過人民幣40億元，凌華先進機器人事業處今年將鎖定智慧製造、智慧醫療及智慧城市相關的自主移動機器人應用，布局亞太及中國大陸等高需求的成長市場。

凌華指稱，凌華是全亞洲第一個擁有及時邊緣通訊系統DDS技術的公司，凌華三年前就積極布局開源市場策略，引進市占率最高的機器人作業系統（ROS2），推出全球首度整合ROS2的機器人控制器。凌華的DDS比競爭對手快5倍以上的效能優勢，ROScube更是全球第1個支援虛擬化技術的AMR即時控制器，透過ROScube降低ROS2系統進入門檻，打造自主移動機器人AMR系統更簡單。

凌華科技董事長劉鈞表示，凌華超前部署5G未來智慧工廠，以5G專網為基礎，加上AMR，與友嘉工具機廠生產設備對接及互通，採用AR及VR眼鏡，凌華在智慧工廠整合AOI應用及5G MEC多接取邊緣運算等解決方案。

友嘉集團總裁朱志洋指出，友嘉集團與中歐計畫FOF以未來工廠概念進行部署，英國等五國七各企業參與中歐計畫，推動工廠自動化及無人化，選擇以友嘉集團旗下岩田友嘉新竹廠為實驗場域，2020年完成工廠驗證。歐盟原本計畫2020年5月派人來台，但受疫情影響，後來以視訊方式結案。

朱志洋強調，疫情下，人員移動管制是一大挑戰，無人工廠及自動化整合的需求大幅提升，也是未來工廠的方向，透過物聯網技術，提供遠端診斷及維護保樣的機智，岩田友嘉引進凌華打造智慧工廠，AOI光學檢測取代人工目視流程，減少25％檢測時間，產品良率提升16％，降低生產成本二成以上，產線人員客透過AR智慧眼鏡執行遠端協作，讓專家在遠端進行實境即時指導，工作效率預計提升15％，減少檢修與維運成本二成。未來友嘉集團持續將旗下歐美品牌工具機技術移轉至台灣生產，導入關鍵零組件在台生產後，可協助台灣生產工具機可從中價位提升至中高價位產品。

資策會指出，5G專網應用涵蓋AOI影像檢測結合邊緣運算平台，利用5G將高解析度影響回傳邊緣運算平台，以人工智慧進行瑕疵檢視後，迅速將控制命令下達給前方機械手臂。第二是AR智慧眼鏡，前台操作人員影像辨識，後台專家系統提供操作建議，或是利用XR技術將虛擬影響結合實體遠距指導。第三是AMR自主移動機器人，5G結合即時3D影像，同步定位與地圖購建技術，提供AMR自主移動機器人派車陸續，並在行建間隨時偵測避開碰撞。

(工商 )