yes123求職網公布最新「勞工過年兼差與春節上工調查」，結果顯示，50.7％的人已開始尋找過年兼差機會，平均預計投入54.5小時、希望賺進15,548元，以此換算，每小時的薪資報酬達285元，約是基本工資160元的近1.8倍。

此外，上班族心目中的十大熱門春節打工依序是：「大賣場銷售人員」（35％）、「觀光景點服務人員」（33％）、「年貨大街銷售人員」（28.5％），以及「遊樂園服務人員」（25.7％）、「客服人員」（24.4％）。

其他熱門春節打工職務還有：「餐廳服務人員」（20.8％）、「百貨公司銷售人員」（19.3％）、「送貨員」（17.3％），以及「SG（SB）、PG（PB）、酒促」（15.8％）、「清潔工」（14.1％）。

yes123調查也指出，上班族春節想賺外快的主因，在可複選狀況下，依序是：54.3％因「年關到，擔心缺錢」；48％「覺得春節期間，工資會比較高」；也有39.1％因「鼠年沒加薪，想補貼所得」；還有35.5％「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」；另外23.1％「擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。

此外，基本工資自元旦起時薪提高到160元，調查也顯示，有58.2％的人會因此提高春節兼差意願。yes123求職網發言人楊宗斌提醒，農曆除夕至大年初三為國定假日，企業應給勞工休假，若要求員工上班，應加倍發工資，或取得員工同意調移放假；此外，若適逢勞資雙方約定的休假日或例假日，應給予補休。

楊宗斌進一步表示，採「時薪制」的勞工，如果在「除夕到初三」工作，雇主同樣要加倍發給工資，例如牛年過年聘用的工讀生，假設原本是給基本工資的時薪160元，一旦碰上這四天，時薪就要變成320元；同時資方「不能變相」主張，已經以加發紅包取代工資補償。

上述調查時間自2021年1月6日到1月18日，採網路問卷進行抽樣。調查目前有工作的會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,173份。

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