台北市議員潘懷宗涉嫌以人頭詐領助理費挪作私用，辦公室主任陳玉臺找來親姐、姪兒以及員工擔任公費助理，但姊、姪等3人將提款卡交給陳，由陳每月提領現金後挪作私人用途。士林地檢署檢察官認2人涉犯貪汙治罪條例中的利用職務上機會詐取財物，且有煙滅證據、勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，士林地院預計下午3點半開庭。

潘懷宗應訊時表示，服務處的助理都是由陳玉臺負責，完全信任陳提出名單，並簽發聘任文件，實際工作內容、薪資發放都要詢問陳。

檢方調查，陳早在10年前即找親姐擔任助理，後來交給陳女的兒子，也是陳玉臺的姪兒，2019年則由李姓員工接替，實際上3人都是鐘錶店員工，並未到服務處上班，僅競選期間幫忙發文宣。

陳姓母子、李3人都將帳戶的提款卡交給陳，助理薪資一但入帳，都由陳玉臺持提款卡，一次領光帳戶內現金。另外，潘懷宗其他服務處的助理，像證人黃水原負責文林路的服務處運作，薪資也都進入自己的帳戶，人頭助理供詞，成為檢察官聲押的鐵證。

士林地檢署表示，近60歲的陳玉臺是潘懷宗的「大掌櫃」，助理費落到她手上，部分用於支付薪資、紅白包以及服務處開銷，至於現金流向，檢調將後續追查。

檢察官訊問後，當庭逮捕潘懷宗、陳玉臺2人並以煙滅證據、勾串之虞向法院聲押禁見，另到案的王姓會計、陳女5萬元交保，另外陳男、李男諭知請回，全案7名被告還有另1人尚未到案，其餘4名證人，均為潘懷宗研究室真正的助理，到案協助釐清案情。

(中時 )