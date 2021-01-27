台東64歲陳姓婦人去年透過網路認識自稱德國籍石油大亨的男子，男子佯稱要將投資賺得250萬元轉寄給陳婦但遭查扣，需由陳匯30萬元手續費才可領取，所幸行員察覺有異、便通報員警，及時阻止了這場騙局。

陳婦去年透過網路結識德籍石油大亨，2人在通訊軟體LINE上相談甚歡，男子佯稱投資獲利，欲將250萬匯給陳婦「過好日子」，孰料遭外交官查扣，需要陳匯款30萬元手續費才可領取裝有現金的包裹。

而陳婦竟不疑有他前往銀行匯款，行員協助填寫匯款單時，發現其對話內容都是簡體字，察覺有異隨即通報警方協助，員警趕抵勸說時，陳婦聲稱這筆錢是匯給素未謀面的「老公」，經查證陳婦身分證配偶欄一片空白，警方同時也請陳女打電話給「老公」確認，但對方遲遲不接電話，在警方苦口婆心勸說下才及時阻詐。

員警：「方便和您先生通個電話嗎？」，陳婦：「我先生講英文，我聽不懂！我都用寫的」；員警再次詢問道「所以妳寫中文，德國籍先生看得懂？」，經過一番勸說後，警方告訴陳婦，這是詐騙集團一貫的詐騙手法，她才驚覺遇上詐騙，連忙停止匯款，連聲感謝行員及員警不厭其煩的協助查證，才沒有將苦苦積攢的積蓄匯出。

據了解，陳婦日前才匯80萬給男子，當時行員雖察覺有異，但婦人堅持謊稱錢是匯給孩子買車用，行員認為不便過問，她已不是第1次上當。

台東分局表示，年關將近，各派出所員警除了會到轄區各金融機構加強巡守，也會對銀行及民眾進行詐騙預防宣導，呼籲民眾遇到可疑情形，除了可以撥打165反詐騙專線查證，也可以撥打110報警處理，多一分求證、少一分損失。

(中時 )