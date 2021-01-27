世界宗教博物館農曆春節前安排「剪門箋過好年」教育活動，讓館內充滿年味。（世界宗教博物館提供）

新北市永和區世界宗教博物館舉辦「道與藝合-道教與民間文學藝術特展」，在農曆春節前安排「剪門箋過好年」教育活動，結合剪紙藝術的美學教育及道教民間信仰，讓參加者藉由有趣的手作過程，認識門箋典故與《封神演義》的人物故事。

展至4月11日的道教與民間文學藝術特展，以「道與藝合」為主題，融合宗教信仰、民間文學與藝術，在欣賞文物所蘊含的美學與文化時，透過文學經典與民間傳說，建構出與神仙同遊的傳奇世界，在展區與神仙相遇，感受其真情至性、邪不勝正的事蹟。

世界宗教博物館收藏千餘件道教與民間信仰文物，這次從中精選近百件文物，分為八仙慶會、大聖西遊、靈官護法、玄帝修行、封神演義、天界翱翔、地府遊冥、人間祈福等八個子題，展出繪畫、雕塑、織品、印版等不同品項，希望帶給參觀者更全面的藝術饗宴。

世界宗教博物館教育推廣組專員張聖涵說，在封神演義展區，姜子牙是大家耳熟能詳的人物，傳說他在封神時叮嚀窮神，在門口如果遇到有「福」的地方千萬不能進去。人們為避免窮神找上門，年節時家家戶戶，就將象徵吉祥的門箋，掛在門楣上，為新的一年祈福、避邪。因此規劃了這次「剪門箋過好年」教育活動，邀請剪紙藝術家鐘雲珍擔任講師。

門箋又稱為「福符」、「掛箋」，是貼在門楣上，用來祈福、避邪的吉祥飾物，上有吉祥圖案或福祿壽喜等字，下有多樣變化的穗。台灣早期三合院大門門楣上都可以看到，現今在民俗節慶祭典中，廟宇大門也能見到這種傳統手工的剪紙福符。

(中時 )