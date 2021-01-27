部立桃醫發生疫情群聚感染，國民黨中常委高思博指出，部桃擴大隔離的步調其實已失去先機，導致全台民心陷入恐慌，連鹽水蜂炮都停辦。他呼籲政府應虛心接受專家的建言，鼓勵和提振防疫人員的能量，切實管控隔離的作業，或許尚能維持台灣過去長期引以為傲的防疫績效。

高思博在本週「阿博來聊天」臉書直播中指出，部桃醫護群聚感染疫情目前是須隔離5千人，牽連許多縣市，不再是北部人民的憂慮，雖然台南並沒有市民被列入隔離的對象，但台南全部的新春活動幾乎都已經喊停，例如全國知名的鹽水蜂炮，是這個安靜小鎮的年度盛事，更是居民生計的依賴，如今無法舉辦，大家對不只是失望而已。

他說，部桃首名醫師確診是出現在本月11日，當時中央疫情中心絕口不公布醫院名稱，僅透露是「北部醫院」，造成南來北往的人民照常看診、陪病、探病，現在實施居家隔離的期限是6日至19日與部桃有關的民眾，錯失了至少一星期，如果早一點公布真相，使得民眾早一些迴避，隔離的範圍絕對能大幅度縮減。

高思博指出，中央錯失有效防疫的關鍵在於案號881的90歲老爺爺，來自部桃綠區，到牙科看診被查出發燒後確診，成為嚴重的案例；這是明顯的防疫疏失，但一旦有外界議論，政府就大扣帽子，反譏不挺醫護、舔共，或甚至重提和平醫院因SARS封院的舊事，實在沒必要。

他表示，部桃事件的效應正逐漸擴大，例如台南最近有一例居家隔離個案猝逝，嚇壞許多居民，某保險公司推出500元保險費，理賠10萬元的防疫保險，吸引各地民眾大排長龍搶著買保單，都顯示社會防疫的心理已有鬆懈的跡象。

高思博強調，因應部桃5千人居家隔離，需要民政、警政倍數的人力進行管控，基層的壓力極為沉重，寄予中央和地方部門應充分配合，領導團隊更須保持好心動與外界互動，艱鉅的防疫任務就有機會達成。

(中時 )